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Строительство школы в Климовске завершится в декабре

Строительство школы завершается в Климовске. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Общая стройготовность составляет 78%, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В работах задействованы более 350 рабочих и 10 единиц строительной техники. В здании ведется монтаж стеновых панелей, в классах укладка линолеума, отделка стен, монтаж потолочных конструкций, сантехнического оборудования, электромонтажные работы. Одновременно завершаются фасадные работы, подходит к завершению благоустройство территории школы, готовность текущего этапа составляет 98%.

Новую трехэтажную школу на ул. Победы строят в рамках нацпроекта «Образование». Пространственная структура новой школы позволит старшим и младшим ученикам не пересекаться. Блок начальной и средней школы будут оборудованы собственными гардеробными и зонами отдыха.

В здании разместятся учебные классы с интерактивными досками, лаборатории по химии и физике, столовая, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый залы с гримерной и костюмерной, а также творческие мастерские, информационно-библиотечный центр, пищеблок полного цикла с просторной столовой, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории и создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками и местами для отдыха.

Новая школа и территория образовательного учреждения будут адаптированы под обучение детей с ограниченными возможностями.

Завершение работ запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.