Строительство школы на 750 мест в ЖК «Резиденции Сколково» завершено на 70%

В поселке Заречье Одинцовского округа продолжается строительство школы на 750 учеников, готовность объекта составляет 70%. Работы ведет инвестиционная группа «АБСОЛЮТ», завершение строительства запланировано на лето 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» в поселке Заречье строится новая школа на 750 мест. По данным администрации, подрядчик завершил монтаж светопрозрачных конструкций, оконных блоков и утепление фасадов. Сейчас ведется монтаж лифтов, инженерных сетей, систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. На территории начались работы по благоустройству и установке наружного освещения. На площадке задействовано более 100 человек и 11 единиц техники.

Андрей Иванов сообщил, что строительство идет по графику, завершение работ намечено на лето 2026 года. К 1 сентября школа будет готова принять первых учеников.

В здании разместят 46 универсальных и специализированных учебных классов, лингафонные кабинеты, лаборатории, мастерские, кабинет кулинарии, медицинский блок, столовую на 375 мест, актовый зал на 290 человек, спортзал и библиотеку. На территории школы появятся две спортивные площадки, дорожки для спортивной ходьбы, бега и лыжной подготовки, волейбольная и баскетбольная площадки, зона для прыжков в длину и площадка для общешкольных мероприятий.

Школа станет третьим объектом социальной инфраструктуры в рамках проекта инвестиционной группы «АБСОЛЮТ». В жилом комплексе уже построены два детских сада на 115 и 170 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.