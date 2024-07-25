Строительство школы на 1 100 учеников в Жуковском планируют завершить в этом году

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профвизит на стройплощадку школы в микрорайоне 5 города Жуковский. Стало известно, что школа будет достроена в нынешнем году, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Объект возводят в рамках реализации национального проекта «Образование» и госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Жуковский.

Строительство школы началось в мае 2023 года, финал — осенью 2024 года. Сегодня инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 74% строительной готовности. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также благоустройство школьной территории.

Четырехэтажное здание школы площадью порядка 17 тыс. кв. метров рассчитано на 1100 учеников. Здесь разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал с эстрадой, библиотечно-информационный центр, столовая и административно-бытовые помещения.

В образовательном учреждении будет работать театральная студия «ШЭСТлэнд» — театральное «братство» четырех театров, где актерами являются дети дошкольного возраста и начальной школы, ученики средних и старших классов, а также родители воспитанников студии «ШЭСТлэнд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.