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Строительство школы на 1,1 тыс мест в поселке Нагорное завершат в декабре

В рамках народной программы завершается возведение школы на 1 100 мест в поселке Нагорное. Сейчас внутри здания завершается чистовая отделка, собирается мебель и подключается оборудование, проводятся пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

«На прилежащей территории завершаются работы по благоустройству — укладывается тротуарная плитка и устанавливается шумозащитное ограждение», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Школа — важный социальный объект, который ждут мытищинцы в поселке Нагорное. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца декабря 2024 года.

Строительство новой школы — это вклад в будущее поколения. Образование играет ключевую роль в формировании личности, и современная школа с качественным оборудованием и профессиональными педагогами поможет детям раскрыть свой потенциал и достичь успеха в жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.