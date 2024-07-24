Строительство школы на 1 650 мест в Мытищах выходит на финишную прямую

На прошлой неделе Олег Анатольевич высказал подрядчику ряд замечаний. Ранее он вновь побывал на объекте вместе с советником губернатора Московской области в ранге министра Инной Федотовой.

По словам руководителя проекта строительства Максима Семенихина, на данный момент увеличено количество рабочих, сейчас только на благоустройстве, к которому были ранее замечания, работают около 60 человек.

«Результат уже виден. Высажены деревья, практически на 100% выполнено финишное резиновое покрытие площадок. Проводится установка заборов, ограждений спортивных сооружений, завершается мощение дорожек», — отметил Максим Борисович.

Олег Сотник отметил, что работы по благоустройству идут в хорошем темпе. Что касается внутренних работ, то на сегодня во всех классах выполнены финишные отделочные работы, расставлено оборудование. Заканчивается внутренняя отделка в спортивных и актовом залах.

«Это долгожданная школа для родителей и учеников, проживающих в данном микрорайоне. Безусловно, правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы она открылась в срок. Сегодняшний обход показал, что застройщик усилил темпы работ и увеличил количество рабочих. Через две недели проведем контрольный выезд на объект. Уверена, что 1 сентября школа откроет двери для своих первых учеников», — отметила Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

