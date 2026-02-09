Строительство поликлиники в Голицыно достигло 15% готовности

Строительство новой поликлиники на 300 посещений в смену в Голицыно выполнено на 15%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 6 февраля проверил ход строительства поликлиники в Голицыно. Учреждение возводится по государственной программе Московской области и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчиком выступает ООО «2Б ПРОЕКТ».

В настоящее время завершен монтаж фундаментной плиты, ведется армирование колонн и стен подвала. На площадке работают 38 человек и 4 единицы техники, установлены два башенных крана для ускорения подачи материалов. Завершить монолитные работы по надземной части планируется к сентябрю 2026 года, открытие поликлиники намечено на первый квартал 2028 года.

Площадь здания составит более 5,5 тысячи квадратных метров. В поликлинике разместят взрослое отделение на 200 посещений и детское на 100 посещений в смену. Учреждение рассчитано на более 20 тысяч жителей. В здании обустроят блоки неотложной помощи, терапии, педиатрии, лучевой и функциональной диагностики, кабинеты вакцинопрофилактики, флюорографии и рентгенодиагностики. Для детей откроется кабинет медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях. На завершающем этапе поликлинику оснастят современным оборудованием.

Территорию вокруг здания благоустроят, озеленят и оборудуют парковкой на 38 машиномест, включая 4 места для инвалидов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.