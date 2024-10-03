сегодня в 14:25

Строительство поликлиники на 150 посещений в Красногорске завершится в 2025 году

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники для детей и взрослых в деревне Глухово городского округа Красногорск. На данный момент готовность объекта превышает 15%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В двухэтажном здании площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров разместятся кабинеты врачей общей практики, а также узких специалистов — педиатров, терапевтов, неврологов, эндокринологов, кардиологов и гастроэнтерологов. Также прием пациентов здесь будут вести офтальмолог, отоларинголог, ортопед, травматолог и хирург. В медучреждении отроют отделение функциональной диагностики, будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого населения.

Строительство поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в смену, завершат во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.