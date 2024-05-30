Строительство новой школы на улице Красина в Орехово-Зуеве завершено

«Проводим проверку по завершению строительства по утвержденой программе. Она продлится до 7 июня. Комплексно опробуем работу системы противопожарной и противодымной безопасности, оценим благоустройство территории, оснащение школы технологическим оборудованием, оснащение здания противопожарным оборудованием, вентиляцию, отопление и прочее. По результатам будет выдано заключение о соответствии проектной документации», — рассказал начальник отдела надзора за строительством 12 Главгосстройнадзора Московской области Игорь Нестеров.

Общая площадь трехэтажного здания школы — более 10 тыс. кв м. На первом этаже размещаются блоки начальной и основной школы, кабинеты домоводства, мастерские по обработке дерева и металла, небольшой спортивный зал для начальной школы, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест, а также офисная зона для педагогов и администрации школы.

На втором этаже помимо учебных кабинетов есть актовый зал на 200 мест с эстрадой, артистической и костюмерной, кинопроекционная, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 200 мест, зоной IT и книгохранилищем, а также трансформируемый спортзал для основной школы с возможностью проведения занятий одновременно двух классов.

Третий этаж дополняет второй уровень библиотечного центра, здесь также расположены учебные классы и технические помещения.

«При строительстве школы использованы качественные и сертифицированные материалы. Это школа — особенная и оснащена по последнему слову техники», — рассказал начальник участка генерального подрядчика ООО «Трансдорстрой» Петрос Арутюнян.

Новая школа станет вторым корпусом уже существующей школы номер 4. Она расположена в нескольких минутах ходьбы, и многие её нынешние ученики пойдут в новый корпус родной школы.

«Школа рассчитана на 550 мест. В настоящее время идет запись детей в первый класс. Родители интересуются, некоторые даже из других городов желают у нас учиться. Штат учителей укомплектован на 100 процентов», — рассказала директор школы номер 4 Наталья Чернышева.

1 сентября в новой школе на улице Красина начнется первый учебный год. Руководство школы планирует проявить креативность и отметить День знаний в новых стенах нестандартно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

Текст, фото и видео — Ольга Сычева