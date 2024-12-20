Строительство новой поликлиники в Коммунарке завершат в 2025 году

В следующем году в столичном районе Коммунарка в составе ЖК «Бунинские Луга» запланировано окончить возведение взрослой поликлиники на 475 посещений в смену. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект строят рядом с деревней Столбово, а девелопером проекта является «ПИК».

«Площадь здания превысит 5,5 тыс. кв. м. В поликлинике будут вести прием специалисты общей практики и узкого профиля. Строительная готовность объекта на текущий момент составляет 85%. После завершения всех работ инвестор передаст поликлинику в городскую систему здравоохранения», — отметил Ефимов.

Медучреждение будет соответствовать новому столичному стандарту поликлиник — оно будет укомплектовано офтальмологическим, стоматологическим и эндоскопическим комплексами, ультразвуковым сканером и рентгеновскими аппаратами, включая рентген на два рабочих стола, U-дугу и маммограф. Сделают отделение функциональной диагностики и терапевтическое отделение.

Здание будет отличаться комфортными зонами ожидания с мягкой мебелью, удобной навигацией и просторным ресепшеном. Будут организованы охранные посты, созданы условия для маломобильных посетителей, смонтированы системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Кроме того, в учреждении размесят конференц-зал, комнаты отдыха персонала, гардероб для посетителей, аптечный пункт и буфет.

Здание возводят на участке площадью 0,7 га., а строительство соцобъекта контролируется Мосгосстройнадзором на всех этапах.

За это время на площадке проведено пять выездных проверок, в ходе которых оценивали качество проводимых работ и применяемых материалов, чтобы гарантировать комфорт и безопасность здания при его дальнейшей эксплуатации.

По поручению мэра Москвы в городе особое внимание уделяется качеству возведения объектов здравоохранения.

В соответствии с поручением мэра столицы в Москве качеству строительства объектов области здравоохранения уделяют повышенное внимание.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что в общей сложности с присоединения к столице новых территорий в ТиНАО возвели и сдали в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения.

«Жители могут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры», — сказал Жидкин.