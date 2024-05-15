сегодня в 11:47

Строительство нового ЖК продолжается на ул Горького в Ступине

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства нового жилого комплекса на улице Горького в Ступино. Девятиэтажный дом общей площадью около 10,5 тыс. кв. метров возводится с января 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Согласно проекту, в нем будет 189 квартир. На данный момент стройготовность объекта составляет 25%, ведутся работы по возведению несущих конструкций.

Все три подъезда новостройки будут оснащены пандусами для обеспечения безбарьерного доступа маломобильным группам населения. Во дворе дома оборудуют 2 детские и 2 спортивные площадки.

Новый дом станет частью жилого комплекса «Новый город».

Строительство нового жилого комплекса на улице Горького позволит улучшить жилищные условия жителей Ступино и сделать город более привлекательным для жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями