Строительство нового здания полиции в Кашире близится к завершению

В Кашире завершается строительство нового здания полиции на улице 1-й Дзержинской. На объекте задействовано 132 рабочих и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Завершаются фасадные и отделочные работы, ведется благоустройство территории. Общая стройготовность составляет 95%.

Согласно проекту, здание рассчитано на 350 посещений в смену. Административный корпус состоит из обособленных функциональных блоков. Основная задача компоновки — четкое разграничение помещений дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и вспомогательных.

На прилегающей территории выполняется комплексное благоустройство и озеленение, ведется обустройство парковочного пространства.

Ранее глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов сообщал, что МУП «Теплосеть» ведет работы по прокладке сетей к блочно-модульной котельной (БМК), которая будет снабжать теплом этот объект. Уже выполнены работы по прокладке трубопровода отопления, а также по врезке в магистральный трубопровод с установкой запорной арматуры и присоединению вновь смонтированного трубопровода с трубопроводом, расположенным на территории здания полиции. И в ближайшее время «Теплосеть» планирует подключить временную передвижную дизельную БМК мощностью 2,0 МВт для подачи теплоснабжения.

Завершить все работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.