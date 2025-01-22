Строительство нового центра обработки данных завершат в Дубне к концу 2025 года

Строительство стратегического технологического объекта началось в августе 2023 года. Сегодня инспекторы фиксируют 65% общей строительной готовности объекта. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. На площадке задействовано 60 человек. Завершить строительство ЦОД планируют к концу 2025 года.

Площадь здания превысит 18,5 тыс. квадратных метров. Корпус будет трехэтажным. Здесь предусмотрено 16 функциональных зон, включая машинную, серверную, зону бесперебойного электроснабжения, сервисные зоны инженерной и ИТ-инфраструктуры.

Застройщиком выступает один из резидентов ОЭЗ «Дубна» — компания «НЦСД». Предприятие планирует пройти сертификацию по самому высокому стандарту надежности — TIER 4. В России есть только один ЦОД, получивший такую сертификацию.

ЦОД «Дубна» — второй data-центр, который возводится на территории ОЭЗ в настоящее время. Оба современных хранилища данных строят под надзором Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.