Новый складской комплекс в Дмитровском округе достроят в октябре
Фото - © Медиасток.рф
Склад, предназначенный для хранения непродовольственных товаров широкого профиля, появится в Дмитровском округе. Сейчас он готов на 70%.
Вблизи деревни Никольское логистический оператор «СМ Девелопмент» реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса площадью 55 тыс. кв м.
«На объекте работает до 200 человек, — рассказал представитель подрядной организации Денис Бахарев. — Планируем завершить строительство в октябре текущего года».
Впереди — заливка пола в складском корпусе. На завершающей стадии подвод коммуникаций, и в финале — отделочные работы в административных помещениях.
Объем инвестиций по проекту: более 3 млрд рублей. Планируемое к созданию количество рабочих мест — более 400 сотрудников.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.