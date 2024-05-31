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Новый складской комплекс в Дмитровском округе достроят в октябре

Склад, предназначенный для хранения непродовольственных товаров широкого профиля, появится в Дмитровском округе. Сейчас он готов на 70%.

Вблизи деревни Никольское логистический оператор «СМ Девелопмент» реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса площадью 55 тыс. кв м.

«На объекте работает до 200 человек, — рассказал представитель подрядной организации Денис Бахарев. — Планируем завершить строительство в октябре текущего года».

Впереди — заливка пола в складском корпусе. На завершающей стадии подвод коммуникаций, и в финале — отделочные работы в административных помещениях.

Объем инвестиций по проекту: более 3 млрд рублей. Планируемое к созданию количество рабочих мест — более 400 сотрудников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.