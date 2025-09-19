сегодня в 16:02

Строительство нового детсада в Звенигороде включили в госпрограмму Подмосковья

В государственную программу Московской области включен новый объект — строительство детского сада на 200 мест в мкр. Южный Звенигорода, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Данный объект включен в областную государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время завершена проработка земельного участка. Ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

В новом детском саду будут обеспечены условия для развития детей, такие как трансформируемые групповые помещения, музыкальные и спортивные залы, а также безопасная образовательная среда. Также предусмотрен современный пищеблок полного технологического цикла, где еда готовится на месте, и кружковые комнаты для дополнительных занятий.

Строительство нового детского сада позволит обеспечить семьи с детьми дошкольным образовательным учреждением в шаговой доступности.

В планах сдать новый детский сад на 200 мест в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.