Строительство коррекционной школы «Надежда» в Одинцове практически завершено

В Одинцове завершается строительство нового корпуса СОШ № 8, в котором разместится коррекционная школа «Надежда». Ход работ вместе с директором образовательного учреждения Ксенией Махнач, представителями подрядной организации и Госстройнадзора Московской области проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте задействовано 37 рабочих и 4 единицы техники. Строительная готовность составляет 81%. Школа подключена к сетям тепло- и водоснабжения и канализации. Завершается обустройство ливневки и парковочного пространства, идут работы по озеленению пришкольного участка.

«Подрядчик занимается пусконаладкой инженерных систем, поставкой и монтажом технологического оборудования, установкой наружного освещения. Планируемый срок сдачи школы остается неизменным — 1 сентября 2024 года», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа поручил проработать возможность устройства дополнительного прохода на территорию школы с прилегающей парковки. Это сделает парковочное пространство намного удобнее для педагогов и особенных детей. Вместе с родителями Андрей Иванов обсудил варианты дополнительного озеленения школьного участка.

В здании школы предусмотрен актовый зал на 120 мест. По просьбе родителей стулья в нем заменили на более удобные кресла. Директор «Надежды» Ксения Махнач отметила, что есть запрос на установку в зале проектора с экраном и приобретение комплексного оснащения сценической площадки — так называемой «одежды сцены». Андрей Иванов дал соответствующие поручения профильному заместителю и представителям подрядной организации.

«В новом здании коррекционной школы «Надежда» все максимально функционально. Удобные компактные классы позволят вести практически индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории обустроено несколько современных игровых спортивных площадок и зона для тихого отдыха. На базе образовательного учреждения в будущем можно будет организовать прекрасный летний лагерь для детей с ОВЗ», — выразил уверенность глава округа.

Андрей Иванов уточнил, что уже на следующей неделе подрядная организация начнет асфальтировать территорию школы, а с 15 июля приступит к финишному клинингу помещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.