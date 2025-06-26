Строительство корпуса многопрофильной больницы в Балашихе завершат до конца года

В настоящее время на объекте активно ведутся работы по устройству монолитных перекрытий.

«Строительство новой многопрофильной больницы — один из ключевых проектов для Балашихи. Это не просто масштабный объект, а реальный вклад в здоровье и благополучие наших жителей и жителей соседних округов. Современное медицинское учреждение с передовым оборудованием и высокими стандартами комфорта станет важным звеном в системе здравоохранения всего региона», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Будущий госпиталь станет одним из крупнейших медицинских объектов на территории Балашихи. Он рассчитан на 1123 койки и объединит ряд профильных отделений, включая травматологию, неотложную хирургию, урологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургию, гинекологию, нейрохирургию, кардиологию, неврологию, а также региональный сосудистый центр.

Многопрофильная больница строится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Российской Федерации. Строительство стартовало в марте 2024 года. Открытие запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.