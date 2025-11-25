Строительство корпуса 3 в подмосковном ЖК «Новый Зеленоград» вышло на финишную прямую

В ЖК комфорт-класса «Новый Зеленоград» продолжаются работы на новых объектах первой очереди строительства корпуса 3 и корпуса 5. В двух 17-этажных корпусах в общей сложности спроектировано 896 квартир. Общая строительная готовность 3 корпуса превысила 95%, а в 5 корпусе завершен один из самых трудоемких этапов — монолитные работы. ЖК «Новый Зеленоград» находится в городском округе Химки, рядом с Зеленоградом. В первой очереди проекта девелопер — компания Ikon Development уже ввел в эксплуатацию девять домов, в которых сегодня проживает более 1,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новые корпуса, как и все остальные дома в «Новом Зеленограде», спроектированы архитекторами знаменитого бюро SPEECH и отличаются красивыми и яркими фасадами, удобными планировками квартир с высокими потолками от 2,8 метра.

Строительство 3 корпуса вышло на финишную прямую — фасад приобрел завершенный вид, наружные сети дома полностью готовы к эксплуатации, лифтовое оборудование установлено, ведутся пуско-наладочные работы. Завершается отделка мест общего пользования, устройство внутренних инженерных сетей. В фокусе внимания — благоустройство территории нового корпуса, которые выполнено уже на 90%.

В 5 корпусе готовность монолитных конструкций составляет 100%. На 55% завершены работы по возведению наружных и внутренних стен, наружные инженерные сети дома выполнены на 60%. Общая строительная готовность корпуса достигла более 55%.

В сентябре 3 корпусу был присвоен адрес: Московская область, городской округ Химки, деревня Рузино, микрорайон Кутузовский, дом 4 корпус 3. Сейчас его придомовую территорию активно готовят к приезду новоселов, благоустройство ведется по авторскому дизайн-проекту, в едином стиле с внутренним пространством всего жилого квартала. Во дворе корпуса предусмотрены удобные пешеходные маршруты, внутриквартальное зонирование, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с экологичными и красивыми малыми архитектурными формами.

На территории ЖК «Новый Зеленоград» предусмотрена развитая социальная инфраструктура. Открыт детский сад на 190 мест и частный детский сад Cosmo с собственной территорией для прогулок, окруженной зеленью. В 2024 году была открыта начальная школа на 100 учеников, а в будущем планируется строительство школы на 1 325 мест.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.