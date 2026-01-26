Строительство гостиницы для транзитных пассажиров в Лобне завершено на 70%

Строительство трехэтажной гостиницы рядом с улицей Вокзальной в Лобне достигло 70% готовности, завершение работ запланировано на второй квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Лобне продолжается возведение трехэтажной гостиницы площадью 1,8 тыс. кв. метров, рассчитанной на 49 номеров и 78 гостей. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем. Открытие гостиницы планируется во втором квартале 2026 года.

Проект реализуется с инвестициями в размере 200 млн рублей и направлен на развитие городской инфраструктуры. Гостиница ориентирована на деловых путешественников и транзитных пассажиров благодаря удобному железнодорожному сообщению с Москвой и аэропортом Шереметьево, включая линию МЦД-1.

В здании предусмотрены безбарьерная среда, номера для маломобильных граждан, доступные маршруты и специализированные парковочные места. Первый этаж включает вестибюль, зоны регистрации и ожидания, охрану, комнату персонала и номера, а на верхних этажах размещены гостевые номера и эвакуационные выходы. На прилегающей территории оборудуют парковку.

Строительство находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области. Ввод гостиницы в эксплуатацию повысит привлекательность Лобни для гостей региона и транзитных пассажиров, создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции в сферу обслуживания.

Реализация проекта стала возможной при поддержке wентра содействия строительству при правительстве Московской области, специалисты которого помогли застройщику пройти все этапы согласования и получить разрешение на строительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.