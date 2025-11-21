Строительство ФАПа в Мисирево городского округа Клин вышло на финишную прямую

Готовность фельдшерско-акушерского пункта в Мисирево городского округа Клин достигла 85%. На объекте завершаются работы по благоустройству и монтажу инженерных систем, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Мисирево завершаются работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас на территории объекта завершена песчаная подсыпка, почти полностью выполнена засыпка щебнем, рабочие готовятся к укладке первого слоя асфальтобетона.

Все наружные сети, включая водопровод, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, уже проложены. Также смонтированы пожарные резервуары. Внутри территории завершено прокладывание электросетей и наружного освещения, ведется подключение опор освещения и вводных щитов.

«Водопровод выполнен на 100%, канализация — на 90%, электросиловые сети почти готовы, параллельно ведется подключение слаботочных систем, кондиционирования и вентиляции с выводом воздуховодов на кровлю», — рассказал начальник участка «Крост-Д» Сергей Бурмистров.

Внутри здания продолжается монтаж оборудования. Отделочные работы выполнены на 80%, устанавливаются навесные потолки и приборы видеонаблюдения.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.