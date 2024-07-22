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Строительство детского сада на 220 мест в Щелкове завершили наполовину

Продолжается строительство детского сада на 220 мест на улице Школьной в округе Щелково. Строительная готовность здания составила 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«В настоящее время на площадке трудятся 65 рабочих и 3 единицы техники. Выполняется черновая и чистовая отделка стен и пола, монтаж воздуховодов системы вентиляции, электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем, устройство вентилируемого фасада, прокладка трубопроводов систем водоснабжения и канализации», — уточняется в сообщении.

В детсаду разместятся 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Здесь оборудуют групповые ячейки, музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.