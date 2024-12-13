Строительство детсада в поселке ВУГИ Люберец идет с опережением графика

Завершается строительство нового детского сада на 200 мест в поселке ВУГИ городского округа Люберцы. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Возведение объекта ведется в рамках госпрограммы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Строительство идет с опережением графика — специалисты завершают фасадные и отделочные работы. Мебель и оборудование поставлены. Рабочие приступают к монтажу и сборке», — отметил Владимир Волков.

Площадь здания — более трех тысяч квадратных метров. В нем разместятся девять групповых помещений для детей от 1,5 до 7 лет, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок полного цикла, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. На территории детского сада будут обустроены игровые площадки, проведут озеленение.

Открытие детского сада запланировано на I квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.