Строительство детсада на улице Борисова в Лобне завершат в 2024 году

В Лобне продолжается строительство детского сада на улице Борисова, 22. В настоящее время ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, вентиляции и сантехники. Проводится укладка плитки на стены и пол, а также благоустройство территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Строительство здания будущего детского сада началось инвестором около 10 лет назад, но было приостановлено. К моменту возобновления строительства многие элементы здания пришли в негодность от времени и воздействия атмосферных осадков. Было принято решение снести все стены и перестроить их заново, оставив только железобетонный каркас. Все стены, лестничные марши и лестничные клетки остались, но наружные стены, стяжки и внутренние перегородки были демонтированы и заново выложены. Заменена крыша, окна и двери.

Строительные работы по возведению детского сада на улице Борисова были остановлены в 2017 году по инициативе инвестора. Они возобновились в конце февраля 2024 года после включения объекта в госпрограмму.

После окончания строительства в трехэтажном здании смогут разместиться 5 групп по 20 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Завершение работ намечено на 2024 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.