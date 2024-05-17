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Строительство больнично-поликлинического комплекса в Хотькове завершено на 80%

В городе Хотьково на 1-й Больничной улице продолжается строительство больнично-поликлинического комплекса, строительная готовность на сегодняшний день составляет 80%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового объекта ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В настоящее время на объекте 249 рабочих и 8 единиц техники. Ведутся работы по устройству фасада и монтаж окон, монтаж дверей, устройство внутренних инженерных систем, отделочные работы, комплексное благоустройство», — отметили в ведомстве.

Медучреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

В будущем здании площадью 26,9 тыс. кв. метров предусмотрено размещение детско-взрослой поликлиники на 450 посещений в смену, консультативно-диагностического центра с профильными отделениями и лабораторией и стационара на 60 коек.

На прилегающей территории обустроят парковку, места для отдыха, установят игровые площадки, проведут комплексное озеленение.

Ввести объект в эксплуатацию планируется к сентябрю 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.