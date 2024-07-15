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Строительные работы идут в двух корпусах ЖК «Новая Рига» в Красногорске

ЖК «Новая Рига» строят в округе Красногорск. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Здесь уже открыты общеобразовательная школа на 1 150 учеников и детский сад для 320 малышей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В рамках проекта построят второй детский сад на 230 малышей и детско-взрослую поликлинику на 150 посещений в смену.

В корпусе 1.7 завершаются работы по устройству перекрытий, стен и диафрагм, лестничных маршей и площадок, монтажу ЖБИ, кладке внутренних перегородок. Ведется устройство кровли и фасада, устанавливаются окна, монтируются лифты. Продолжаются работы по устройству инженерных сетей. Выполняется отделка мест общего пользования и квартир. Ведется благоустройство.

В корпусе 1.8 выполняются работы по устройству перекрытий, стен и диафрагм, монтажу ЖБИ, кладке внутренних перегородок и устройству лестничных маршей и площадок. Строители приступили к устройству кровли и фасада и заполнению оконных проемов. Начались работы по монтажу внутридомовых инженерных сетей: отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации, электромонтажу и сетей связи.

В детском саду на 230 мест продолжаются работы выше отметки ноль — ведется устройство стен и диафрагм.

В поликлинике завершены подготовительные и земляные работы. Выполнена заливка подбетонного основания.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию уже семь домов на 4 553 квартиры. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.