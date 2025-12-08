Строительная готовность жилого комплекса в Ивантеевке достигла 53%

Строительство жилого комплекса с коммерческими помещениями в Ивантеевке, Пушкинский городской округ, выполнено на 53% по состоянию на начало декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управление государственного строительного надзора Московской области.

В Ивантеевке продолжается возведение жилого комплекса, включающего четыре секции разной этажности до 24 этажей. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик ПрофиПервомайская». Общая площадь здания составляет 55 тыс. кв. м, в том числе 884 квартиры и 30 коммерческих помещений на первом этаже.

Строительство первой очереди началось в апреле 2024 года, завершение запланировано на декабрь 2026 года. Инспекторы главное управление государственного строительного надзора Московской области регулярно контролируют ход работ и соблюдение строительных стандартов.

Проект предусматривает благоустройство придомовой территории, создание зеленых зон и мест для прогулок. Реализация комплекса повысит привлекательность района для молодых семей и создаст дополнительные возможности для местного бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.