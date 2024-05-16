Строительная готовность здания Туровской школы в Серпухове составляет 45%

сегодня в 12:15

В рамках президентской программы по капитальному ремонту школ в городском округе Серпухов продолжаются строительные работы по ремонту «Туровской СОШ». Общая стройготовность объекта составляет 45%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте сейчас 26 рабочих и 2 единицы техники. Ведется ремонт и усиление чердачного перекрытия, монтаж металлоконструкции несъемной опалубки, основания пола 1 этажа, устройство полов 2 этажа, монтаж системы отопления и вентиляции, слаботочных трасс, электромонтажные работы. Строители приступили к фасадным работам и предчистовой отделке помещений.

В образовательном комплексе общей площадью более 1,2 тыс. кв. метров будет проведен ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций, проведена отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование.

Строительные работы завершат к 1 сентября 2024 года. Новый учебный год ученики начнут в родной школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.