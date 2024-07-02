Строительная готовность здания школы № 4 в Сергиевом Посаде составляет 60%

сегодня в 16:47

В рамках президентской программы по капитальному ремонту школ в Сергиевом Посаде продолжаются строительные работы по ремонту школы на улице Дружбы, д. 5. Все ремонтные работы проходят параллельно, здание школы отремонтировано на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь трехэтажного здания 4 368 квадратных метров.

«Выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы», — уточняется в сообщении.

Также строители проводят работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода и работы по устройству внешнего ограждения. В ближайшие дни начнется поставка новой мебели и оборудования.

Во всех помещениях стены подготовлены к покраске. Под чистовую отделку готово 55% площади.

На объекте трудятся 60 рабочих, 3 инженерно-технических сотрудника и 2 единицы спецтехники. Работы в графике.

Открытие обновленной школы состоится 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.