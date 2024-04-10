Строительная готовность здания нового детсада в Подольске составляет более 80%

На улице Вокзальной в городском округе Подольск продолжается строительство детского сада на 250 мест. На данный момент строительная готовность объекта более 80%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

«Подрядчик ведет монтаж внутренних инженерных систем, укладку плитки и покраску стен, проводятся сантехнические работы, благоустройство территории», — уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

Детский сад рассчитан на 250 мест.

В трехэтажном здании площадью более 3,6 тыс. кв. метров разместятся 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В саду предусмотрены просторные групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медкабинет и классы детского творчества.

В ходе благоустройства будут оборудованы игровые площадки с беседками и теневыми навесами, а также спортивная площадка.

Сдать детский сад планируется в июле 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.