Строительная готовность здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде составляет 80%

Завершается строительство здания физико-математического лицея в Сергиевом Посаде. Строительная готовность составляет более 80%, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области.

На площадке более 90 рабочих и 4 единицы техники. Завершается устройство фасадных конструкций, входных групп, отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории ведется благоустройство.

Общая площадь здания лицея более 14 тыс. кв. метров и рассчитан на 525 учеников с 5 по 11 класс.

В образовательном учреждении разместятся учебные классы, трансформируемый ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, многофункциональные спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, помещения административной группы, медблок, столовая на 300 мест и иные вспомогательные помещения.

Открытие планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.