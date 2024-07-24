Строительная готовность здания Алабинской школы в Наро-Фоминском округе достигла 75%

В Наро-Фоминском городском округе в п. Калининец продолжается ремонт здания Алабинской школы имени Героя Российской Федерации С. А. Ашихмина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте 105 рабочих и 3 единицы техники. В настоящее время подрядчик выполняет отделочные работы: шпатлевку стен, монтаж настенной и напольной плитки, монтаж электроснабжения, водоснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории.

Общая площадь здания составляет порядка 9 тыс. кв. метров.

Обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Образовательное учреждение откроется для учеников с 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.