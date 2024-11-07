Строительная готовность студенческого общежития в Одинцове достигла 30%

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Продолжается строительство здания студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на улице Новоспортивная Одинцовского округа. Стройготовность составила более 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Ведутся работы по устройству внутренних перегородок», — уточняется в сообщении.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

Общая площадь — 4 919,4 кв. метров.

Жилые комнаты разместят со второго по четвертый этаж здания. Все они будут оборудованы кухнями-нишами и ванными комнатами.

В здании оборудуют комнаты бытового обслуживания. На первом этаже будут кабинеты администрации и работников самого общежития, пост охраны, буфет на 22 места, кабинеты врачей, медицинский изолятор с отдельным входом, помещения для обслуживающего персонала, а также восемь жилых комнат для студентов.

На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.