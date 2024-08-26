Строительная готовность стадиона «Торпедо» в Люберцах составляет более 45%

На сегодняшний день строительная готовность стадиона «Торпедо» в городском округе Люберцы составляет 45,76%, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов.

«Здесь федеральные средства. Объект находится на особом контроле», — сказал Абаренов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Министр подчеркнул, что до конца текущего года планируется введение в эксплуатацию стадиона. Также здесь будет расположен большой спорткомплекс с универсальным залом, который очень ждут как самбисты, так и художественные гимнасты.

Абаренов добавил, что открытие стадиона планируется в I квартале следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.