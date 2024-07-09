Строительная готовность спорткомплекса в Одинцове составляет более 50%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства многофункционального спортивного комплекса в парке Малевича деревни Шульгино на территории Одинцовского городского округа. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 52%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили строительные конструкции спорткомплекса на предмет защиты от возможного воздействия атмосферных вод, а также оценили качество укладки рулонных материалов. Также было определено положение строящегося здания — в рамках данного вида работ эксперты лаборатории выполнили инструментальное обследование для выявления координат характерных точек контура здания, и определили его фактическое местонахождение относительно границ земельного участка.

Здание комплекса двухэтажное, его площадь составляет порядка 5,3 тыс. квадратных метров. На первом этаже центральной части расположатся помещения входной группы, фойе, гардероб, рецепции, мужские парные и сопутствующие помещения. На втором этаже — женские бани, а также свободная фитнес-зона. В правом и левом крыле основного корпуса разместятся двухэтажные индивидуальные бани. Для детей на территории комплекса будут открыты игровые пространства, а в зонах отдыха возле водных объектов и бассейнов установят купели, шезлонги и лежаки. На прилегающей территории комплекса оборудуют велопарковку.

Окончание строительства намечено на конец IV квартала 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.