Строительная готовность складского комплекса в Богородском округе достигла 70%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной Московской областной строительной центральной научно-исследовательской лаборатории проверили ход строительства складского комплекса в Богородском городском округе. На данный момент стройготовность складского комплекса составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый объект производственной инфраструктуры строят на базе транспортно-логистического кластера «Ногинск». Застройщиком выступает компания «Евродом Групп».

На объекте выполнено устройство надземной части здания. В настоящее время ыедутся работы по устройство полов, внутренних и наружных инженерных сетей и систем. В строительстве задействовано 150 рабочих и шесть единиц техники.

Новый производственно-складской корпус высотой от одного до трех этажей будет предназначен для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления. Здание площадью свыше 110 тыс. квадратных метров состоит из нескольких блоков, которые оснастят современными инженерными системами, соответствующими всем требованиям для хранения широкого спектра продукции. Реализация проекта дополнительно создаст в Богородском округе 2,5 тысячи рабочих мест.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основном отечественные строительные материалы используют в строительстве в Подмосковье. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.