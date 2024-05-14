Строительная готовность школы в ЖК «Южная Битца» Ленинского округа достигла 65%
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
В Ленинском городском округе в ЖК «Южная Битца» продолжается строительство школы на 1 500 мест. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 65%, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся рамках нацпроекта «Образование».
«На площадке задействованы 185 рабочих, которые ведут отделочные работы и монтаж плитки. Сейчас приступили к кровельным работам», — уточнили в ведомстве.
Согласно проекту, новая четырехэтажная школа будет соответствовать всем стандартам современных образовательных учреждений. В ней предусмотрены просторные кабинеты и рекреации, библиотека, большие спортивные и актовый залы, помещения для групп продленного дня, столовая с пищеблоком, медицинские, административные и вспомогательные кабинеты.
Общая площадь здания составит более 23,5 тыс. кв. метров.
На прилегающей территории появятся спортивный стадион с беговыми дорожками, детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.
Новую школу планируют открыть 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.