Строительная готовность школы в ЖК «Домодедово парк» составляет 85%

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Строительная готовность школы в подмосковном ЖК «Домодедово парк» составляет 85%. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство новой школы ведется в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь 3-этажного здания превышает 16,2 тыс. кв. метров.

На объекте задействовано 218 человек рабочих и 6 единиц спецтехники. Ведется монтаж оборудования вентиляционных систем, системы электроснабжения, сантехнического оборудования, системы электроснабжения и слаботочных систем.

В будущей столовой красят стены, собирают мебель и проводят монтаж технологического оборудования. В спортивном зале отделочные работы завершаются. Завершаются работы по благоустройству территории, монтажу игровых и спортивных элементов.

Новая школа на 825 мест станет частью образовательного комплекса Домодедовской школы № 12. Ввод школы запланирован на начало августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.