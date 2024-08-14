Строительная готовность школы в Серпухове достигла 86%

сегодня в 17:13

В Серпухове в школе № 11 продолжаются ремонтные работы. На сегодняшний день стройготовность объекта достигла 86%. Об этом сообщает администрация горокруга.

На втором и третьем этажах завершены малярные работы. Рабочие приступили к монтажу светопрозрачных конструкций между кабинетами и коридорами. Отопление, водоснабжение, электрика, освещение полностью готовы. Ведутся пуско-наладочные работы по слаботочным и противопожарным системам.

На первом этаже завершаются малярные работы. На лестничных маршах устанавливают перила. Подрядчик доделывает входную группу: уже смонтирован козырек, идет укладка термообработанного гранита.

Продолжается благоустройство прилегающей территории: установлены бордюры. Рабочие приступают к укладке асфальта и обустройству газонов. Смонтированы закладные под новые столбы освещения.

Вентиляция полностью готова. Теперь она разных видов:

— в классах — естественная вытяжная система вентиляции;

— в столовой — приточно-вытяжная система;

— в санузлах и душевых помещениях — принудительная вытяжная система.

Завершить обустройство подрядчик планирует на этой неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.