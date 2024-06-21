В поселке Битца Ленинского городского округа продолжается строительство большой школы на 1550 мест в рамках реализации госпрограммы Московской области и нацпроекта «Образование». Ход работ на стройплощадке проверил глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

«Школа — в высокой степени готовности. Мы уже не первый раз на данном объекте, контролируем строительство на всех этапах, отслеживаем динамику. Здесь большой микрорайон, строится много домов и соцобъектов. Уже решили с застройщиком основные вопросы по передаче коммунальных сетей, все стыковки произведены. Нет никаких сомнений, что школа откроется к 1 сентября в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева. При этом ввести ее в эксплуатацию необходимо заранее — в начале августа, чтобы успеть получить лицензию», — сказал Станислав Каторов.

На сегодняшний день работы идут в соответствии с графиком, строительная готовность составляет 72%. Полностью выполнены монолитные работы, близки к завершению устройство кровли и фасадов, монтаж внутренних перегородок и инженерных коммуникаций, штукатурка стен и стяжка пола. Продолжаются внутренние отделочные работы, установка внутренних дверей и технологического оборудования в классах и пищеблоке. На этажах уже выполняются клининговые работы и установка мебели. Также в процессе — благоустройство прилегающей территории, монтаж спортивных площадок, ограждений, наружного освещения. На объекте задействованы 260 человек.

Школа построена по оригинальному проекту. Четырехэтажное здание в форме пятиугольника состоит из блоков-модулей. Здесь будет блок начальных классов на 600 детей с отдельным входим и собственным спортзалом, модуль основной школы и блок общешкольного центра, включающий медицинские кабинеты, актовый зал, пищеблок, библиотечно-информационный центр, административную зону и зону охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.