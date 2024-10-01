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Строительная готовность школы в деревне Сухарево Мытищ составила более 65%

На улице Школьной в деревне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство школы на 1 100 мест. Строительная готовность объекта составляет 66%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

Сегодня здесь работают 209 человек, 6 единиц техники. Они выполняют работы по установке оконных блоков и лифтов, монтажу инженерных сетей, благоустройству прилегающей территории.

Площадь учреждения составит 17,7 тыс. кв. метров. Для удобства школьников здесь создадут просторные классы, актовый и спортивный зал, пищеблок и столовую. На прилегающей территории оборудуют детские игровые зоны, современный спортивный комплекс.

Строительство школы позволит разгрузить учебное заведение в селе Марфино. Завершат работы на объекте к концу года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.