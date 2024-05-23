Строительная готовность школы № 5 в Солнечногорске составляет почти 32%

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентской программы в Солнечногорске продолжается капремонт школы № 5. Строительная готовность составляет почти 32%. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Вместе с родителями учащихся ход ремонта проверил глава муниципалитета Константин Михальков. Сейчас на объекте подрядчик полностью завершил все демонтажные работы, на втором этаже уже ведется облицовка стен.

«Ход строительных работ идет хорошими темпами. А это не может не радовать. По плану, открытие школы после ремонта — 1 сентября 2024 года. Выездные проверки продолжим — следующую проведем уже через пару недель», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Здание школы № 5 построено в 1940 году, на сегодняшний день здесь обучается около 900 человек. На время ремонта большая часть учащихся переведены в новый корпус школы № 4, а две параллели в гимназию № 6 и лицей № 7.

В рамках президентского проекта специалисты полностью обновят кровлю и фасад здания, внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, а также благоустроят прилегающую территорию. В школе будет поставлена новая мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.