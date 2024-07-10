Строительная готовность школы № 11 в Серпухове достигла 63%

В Серпухове продолжается строительство школы № 11. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 63,2%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на объекте задействовано 33 человека. Завершаются общестроительные и отделочные работы, продолжаются работы по устройству фасада и инженерных сетей. Кровельные работы уже выполнены. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории. Вокруг школы обновятся дороги, будет произведено озеленение.

«Кардинально изменится и входная группа — здесь обустроят новую лестницу, появятся пандусы. Заключительные работы проходят в спортивном зале. Проведена шпаклевка, заменены окна, впереди — укладка линолеума, покраска стен, установка инвентаря. Капремонт идет согласно графику. В данной школе обучаются 562 ребенка, которые временно были переведены в школу № 6 и учились в две смены. Новый учебный год ребята начнут в стенах родного образовательного учреждения. До 1 сентября осталось всего два месяца. Поручил подрядчику усиливать работу. На контроле — сроки и качество», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.