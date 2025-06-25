Строительная готовность школы на 1100 учеников в микрорайоне «Восточный» составляет 90%

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход строительства новой школы на 1100 мест в звенигородском микрорайоне «Восточный». Готовность объекта составляет 90% — завершается монтаж вентилируемых фасадов, а в готовых классах уже собирают школьную мебель, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства новой школы на 1100 мест в звенигородском микрорайоне «Восточный». Готовность объекта составляет 90% — завершается монтаж вентилируемых фасадов, а в готовых классах уже собирают школьную мебель. Суммарно на площадке задействовано порядка 200 человек. Как сообщил глава муниципалитета, новое образовательное учреждение торжественно откроется 1 сентября этого года.

«Это будет одно из крупнейших учебных заведений в округе — здание рассчитано на 1100 учеников. Проинспектировал объект и пообщался с подрядчиком. На фасадах завершается монтаж вентилируемых панелей. Внутри классов собирают мебель, а в трёх корпусах она уже расставляется по местам. В пищеблоке кладут плитку и готовят помещения под технологическое оборудование. На этой неделе также начнётся поставка интерактивных досок. Одновременно идёт благоустройство территории. Рабочие уложили финальный слой на спортивном ядре, подготовили щебёночное основание дороги, на этой неделе планируется уложить первый слой асфальта. До конца июня на объекте уберут кран и начнут обустройство внутреннего двора. Всего на объекте задействовано порядка 200 человек. В июле проведём финальную уборку, чтобы 1 сентября школа уже могла принять учеников», — сообщил глава Одинцовского округа.

Как сообщалось ранее, в современном 4-этажном здании школы разместятся 64 кабинета. Блок начальной школы включает в себя учебные классы, спортзал с раздевалками, помещение группы продленного дня. В общешкольном блоке предусмотрены основные учебные кабинеты, медицинский блок, актовый зал на 440 мест, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 мест с пищеблоком. На прилегающей территории будут сформированы несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учёбы, а также обустроена парковка. Спортивное ядро будет включать стадион с беговой дорожкой, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.