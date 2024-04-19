Строительная готовность новой школы в мкр Климовск Подольска составляет 20%

сегодня в 13:13

В мкр Климовск Подольска продолжается строительство школы для 1 100 учеников. Строительная готовность объекта достигла 20%, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«На объекте 140 человек и 6 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В четырехэтажном здании общей площадью более 17,2 тыс. кв. метров разместятся блоки начальной, основной и старшей школы. Начальная школа рассчитана на 400 учащихся, количество мест в основной и старшей школе — 600.

Помимо современных учебных классов и лабораторий, в школе появится многофункциональный библиотечно-информационный центр, помещения для внеклассного образования и проектной деятельности, спортивные залы, актовый зал с эстрадой и артистическими на 400 мест, столовая с пищеблоком на 550 мест, медицинские кабинеты и офисная зона для педагогов и администрации.

На прилегающей территории создадут спортивное ядро, открытое для всех жителей микрорайона.

Завершить строительные работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.