Строительная готовность новой школы в Лосино-Петровском округе превысила 20%

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В микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа продолжается строительство большой современной школы на 1,1 тыс. мест. Общая стройготовность составляет более 20%. Ведутся монолитные работы на уровне 2-3-го этажей здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство школы ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«Сейчас выполняются монолитные работы на уровне 2-3 этажей здания, кладка стен и перегородок», — уточняется в сообщении.

Сейчас на площадке задействовано 78 рабочих и 4 единицы техники.

Новую школу планируют открыть 1 сентября 2026 года. Она разгрузит две имеющиеся школы в поселке Свердловский.

В 4-этажном здании разместятся блоки начальной школы на 400 мест и основной школы на 700 мест. Потоки учащихся начальной и старшей школ разведены — для каждого спроектированы отдельные входы.

Общая площадь образовательного учреждения составит более 15 тыс. кв. м.

Помимо учебных классов, в школе появится спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом для 100 человек и зоной IT, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями, пищеблок, медицинский кабинет.

На территории школы появится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол и др. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство с озеленением.

Открытие образовательного учреждения планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.

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