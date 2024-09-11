Строительная готовность новой школы на 825 мест в Зарайске составляет 30%

В городском округе Зарайск, на улице Московская, активно идет строительство новой школы на 825 мест. На сегодняшний день стройготовность объекта составляет более 30%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа строится в рамках государственной программы за счет бюджетных средств.

На стройплощадке работает более 50 человек и 5 единиц техники. Сейчас ведутся монолитные работы, устройство кровли, наружных и внутренних сетей и вертикальная планировка территории для благоустройства.

Общая площадь здания составит около 13 тысяч квадратных метров. В школе будут созданы все условия для качественного образования детей. В новом здании разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории будут обустроены физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками и площадка для общешкольных мероприятий.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.