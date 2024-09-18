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Строительная готовность гостиницы на 740 гостей в Мытищах составляет 35%

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства многофункционального здания с гостиницей в городском округе Мытищи. В настоящее время стройготовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба ведомства.

На улице Сукромка возводят 16-этажное здание общей площадью более 27,6 тыс. квадратных метров. Строить гостиницу начали в ноябре 2023 года.

На первом этаже здания откроют кафе для постояльцев на 50 посадочных мест, а кроме того — магазины и помещения общественного назначения для жителей близлежащих многоквартирных домов.

Со второго по 16-й этаж разместятся номера для постояльцев. Всего гостиница рассчитана на 461 гостевой номер, среди них 192 — одноместных, 255 — двухместных и 14 — трехместных номеров. Таким образом, отель сможет принять 744 гостей одновременно.

Завершить строительство гостиницы планируют в 4 квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.