Строительная готовность детского сада «Дюймовочка» в Мытищах составляет 75%

В рамках президентской программы по капремонту объектов образования продолжаются работы в здании детского сада «Дюймовочка» в городском округе Мытищи на Новомытищинском проспекте. Общая строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 40 рабочих и 2 единицы техники. Строители ведут работы по замене кровли здания и обновление фасада, монтаж инженерных сетей, штукатурке стен и укладке настенной и напольной плитки», — говорится в сообщении.

На прилегающей территории установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки и проведено озеленение территории.

Двухэтажное здание детского сада было построено в 1979 году, в канун московской олимпиады. Проектная мощность — 280 мест. Два двухэтажных блочных корпуса соединены между собой переходом. Общая площадь учреждения составляет 1,9 тыс. кв. метров.

Пойти в обновленный детский сад малыши смогут уже этой осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.