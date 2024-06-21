Готовность детсада в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе составляет 38%

В подмосковном Ленинском городском округе в ЖК «Эко Видное 2.0» продолжается строительство трехэтажного детского сада на 310 детей. Готовность объекта по состоянию на 16 июня составляет 38%, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В нашем округе продолжается масштабное строительство социально значимых объектов. В этом году мы откроем 5 школ и 5 детских садов, а также одну поликлинику. В деревне Сапроново, в ЖК „Эко Видное 2.0“ продолжаем строительство детского сада на 310 мест. Здесь работы проводит застройщик. Внутренние помещения здания будут полностью укомплектованы мебелью и оборудование для полного функционирования детского сада, прилегающая территория также будет благоустроена. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2024 года», — сказал Станислав Каторов.

На сегодняшний день на объекте более 30 строителей ведут работы по монтажу вентиляции, окон, кабельной системы, устройству перегородок и стяжки. Кроме того, в детском саду начались работы по монтажу систем отопления, водопровода и канализации.

Строящееся трехэтажное здание рассчитано на 2 группы детей ясельного возраста и 14 групп среднего и старшего дошкольного возраста. Общая площадь объекта составляет почти 4 тысячи квадратных метра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.