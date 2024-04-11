Строительная готовность детсада в Ленинском округе превысила 35%

Объект начали возводить в августе 2023 года. Сегодня строители ведут монолитные работы на уровне третьего этажа, кладку стен, устройство наружных сетей. Ориентировочная строительная готовность здания — 35%. Завершить строительство планируют в декабре текущего года.

Детский сад рассчитан на 325 дошколят. Здесь сформируют 14 групп для ребят в возрасте от двух до семи лет. В каждой групповой ячейке предусмотрены раздевалка, игровая и столовая зоны. Прилегающую территорию благоустроят — здесь появятся зоны для прогулок с навесами, малые архитектурные формы, спортивные площадки, оборудованные с учетом возраста детей.

В августе прошлого года в микрорайоне Боброво построили еще один детский сад, также рассчитанный на 325 малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.