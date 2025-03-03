Строительная готовность детсада в Красногорске уже составляет 30%

Здание детского сада в Красногорске построено в конце 60-х годов прошлого века и в веке нынешнем уже явно нуждалось в кардинальном обновлении. В октябре минувшего года здесь начался капремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказал исполняющий обязанности директора гимназии № 5 Юрий Петухов, на период производства работ детей и персонал распределили по другим ближайшим дошкольным учреждениям и, если строители не подведут, уже этой осенью ребятишки вернутся в обновленное здание.

Сейчас на объекте трудятся 27 человек. Строительная готовность составляет порядка 30%. Работы ведутся как снаружи, так и внутри здания: монтируется фасад и система отопления, строители кладут плитку в помещениях, устанавливают систему вентиляции. В процессе капремонта все коммуникации заменят. Как только позволит погода, начнутся работы по благоустройству территории и строительству игровой площадки.

По словам главного инженера ООО «ЗемСтрой» Владислава Смирнова, капитальный ремонт ведется в строгом соответствии с графиком, и к сентябрю детский сад гостеприимно распахнет двери для маленьких воспитанников. Наряду с ремонтом, в дошкольном отделении гимназии будет установлено современное оборудование, новая мебель и аппаратура — все для того, чтобы и детям, и воспитателям было комфортно, уютно и безопасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.